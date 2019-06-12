Обнародован свежий рейтинг партий перед выборами

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, в голосовании готовы были бы принять участие около 84% граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-9 июня.

По данным опроса, в Верховную раду проходят пять партий. Партию Владимира Зеленского "Слуга народа" готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Партия "Оппозиционная платформа" может получить 10,4% голосов, "Европейская солидарность" - 7,9%, "Батькивщина" - 7,5%, партия Святослава Вакарчука "Голос" - 6,4%, что несколько выше, чем на начало июня (5,6%) однако в пределах погрешности.

Кроме того, рейтинг партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 4,3%, "Радикальной партии Олега Ляшко" - 2,5%., "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко - 2,4%. Рейтинг других партий - меньше 2%.

Данные свидетельствуют, что 10,6% избирателей могут проголосовать за партию "Слуга народа" если партия, которую они поддерживают сейчас, не будет участвовать в выборах (так называемый "второй выбор"); 7,8% - могут поддержать партию "Батькивщина"; 6,7% - партию "Голос"; 6,6% - партию "Оппозиционная платформа - За життя"; 5,7% - партию "Сила и честь"; 3,9% - партию "Гражданская позиция"; 3,1% - партию "Европейская солидарность". Остальные партии - менее 3%.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-9 июня 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,2%.

Отметим, данные опроса группы "Рейтинг" совпадают с результатами КМИС, проведенного с 26 мая по 7 июня, согласно которому в парламент также проходят пять партий.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.