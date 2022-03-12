Обнародован список оккупантов, причастных к преступлениям против мирного населения

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих 78 отдельной бригады материально-технического обеспечения ВС РФ (воинская часть 11384) г. Буденновск, которые принимают участие в совершении военных преступлений против мирного населения Украины. Гарантируем, что они сполна почувствуют гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным", - говорится в сообщении.

Со списком военных РФ можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, за время войны России против Украины в украинских плен попало около 500-600 военнослужащих. Точное количество сложно назвать.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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