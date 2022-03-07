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Обнародован перечень номеров телефонов, с которых украинцам распространяют фейки: список

Автор: Мария Кучерявец

В СНБО опубликовали список номеров телефонов, которыми пользуется враг. Из них украинцам звонят с целью распространения дезинформации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает! Приводим перечень номеров телефонов украинских операторов, с которых звонят украинцам и распространяют дезинформацию", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали быть осмотрительными.

"Кем бы ни представились российские и пророссийские диверсанты, доверять им нельзя", - предупредили в СНБО.

Напомним, через социальные сети враг распространяет ложную информацию. Для украинцев опубликовали список официальных государственных источников где можно брать проверенные данные.

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