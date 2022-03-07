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Оприлюднено перелік номерів телефонів, з яких українцям поширюють фейки: список

Автор: Марія Кучерявець

В РНБО опублікували список номерів телефонів, якими користується ворог. З них українцям телефонують з метою поширення дезінформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає! Наводимо перелік номерів телефонів українських операторів, з яких телефонують українцям та поширюють дезінформацію", - йдеться в повідомленні.

Українців закликали бути обачними.

"Ким би не представились російські та проросійські диверсанти, довіряти їм не можна", - попередили в РНБО.

Нагадаємо, через соціальні мережі ворог поширює неправдиву інформацію. Для українців опублікували список офіційних державних джерел, де брати перевірені дані.

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