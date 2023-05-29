Обменять водительское удостоверение теперь можно в "Дії": алгоритм

Услуга обмена и восстановления водительского удостоверения стала доступной в "Дії". Теперь можно подать заявку на замену своего водителя просто через приложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главный сервисный центр МВД.

Заказать можно как физический пластиковый документ и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и Е-удостоверение, исключительно цифровое и действительное на территории Украины.

С запуском этой услуги Украина стала первой страной в Европе, где можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения, а изготовить только цифровой документ. Электронное удостоверение действует на всей территории Украины.

Обмен водительского удостоверения актуален, когда:

истек срок действия имеющегося у водителя документа;

надписи на бланке затерлись и не читаются;

водитель изменил личные данные (фамилию, имя, отчество, пол);

по желанию владельца заменить старое удостоверение новое.

Восстановление водительского удостоверения нужно когда:

водительское удостоверение было потеряно или уничтожено;

документ похитили и т.д.

Требования к водительским правам во время военного положения

Отметим, что Кабинет Министров Украины еще в марте 2022 года расширил возможности использования просроченного водительского удостоверения в связи с введением военного положения.

Таким образом, водитель допускается к управлению транспортными средствами при наличии у него водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, срок действия которого истек.

Нужна ли медицинская справка для получения удостоверения во время военного положения

На время действия военного положения в Украине для обмена и восстановления водительского удостоверения медицинская справка не является обязательной.

Графа о группе крови водителя сейчас также может оставаться незаполненной – это не влияет на действие документа. Именно поэтому при заказе услуги в "Дії" нет графы, куда нужно прикрепить медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами.

Инструкция по обмену или восстановлению водительских прав

Чтобы подать заявление на обмен или восстановление водительского удостоверения в "Дії":

выделите меню "Услуги" и нажмите "Замена водительского удостоверения" или нажмите значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Заменить удостоверение";

выберите причину замены документа;

подтвердите или укажите место регистрации;

выберите тип удостоверения: цифровое (Е-удостоверение) или пластик+цифровое (обычный формат);

выберите сервисный центр МВД, где вам будет удобно забрать пластиковый документ;

подтвердите или укажите ваши контактные данные;

подпишите заявление;

оплатите услугу.

Оплатить услугу следует в течение 10 мин после подачи заявки на обмен или восстановление водительского удостоверения, иначе заявление аннулируется.

После оплаты следите за статусом заявки и после изготовления направляйтесь в выбранный сервисный центр МВД, чтобы забрать новое пластиковое удостоверение. Или просто подождите, когда "Дія" пришлет push-сообщение о готовности Е-удостоверения.

Подробнее о Е-удостоверении

Обмен Е-удостоверение на обычное пластиковое водительское удостоверение с его отражением также в "Дії" и Электронном кабинете водителя происходит так же как и обмен обычного на обычное.

Е-удостоверение имеет свои серии и номера, как и бланки физических водительских удостоверений, к которым все привыкли. Украинские водители получили дополнительную опцию в использовании электронных документов. Можно не платить стоимость бланковой продукции.

Напомним, мы сообщали, как обменять водительское удостоверение Украины за рубежом.

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