Обменять водительское удостоверение теперь можно в "Дії": алгоритм
Услуга обмена и восстановления водительского удостоверения стала доступной в "Дії". Теперь можно подать заявку на замену своего водителя просто через приложение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главный сервисный центр МВД.
Заказать можно как физический пластиковый документ и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и Е-удостоверение, исключительно цифровое и действительное на территории Украины.
С запуском этой услуги Украина стала первой страной в Европе, где можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения, а изготовить только цифровой документ. Электронное удостоверение действует на всей территории Украины.
Обмен водительского удостоверения актуален, когда:
- истек срок действия имеющегося у водителя документа;
- надписи на бланке затерлись и не читаются;
- водитель изменил личные данные (фамилию, имя, отчество, пол);
- по желанию владельца заменить старое удостоверение новое.
Восстановление водительского удостоверения нужно когда:
- водительское удостоверение было потеряно или уничтожено;
- документ похитили и т.д.
Требования к водительским правам во время военного положения
Отметим, что Кабинет Министров Украины еще в марте 2022 года расширил возможности использования просроченного водительского удостоверения в связи с введением военного положения.
Таким образом, водитель допускается к управлению транспортными средствами при наличии у него водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, срок действия которого истек.
Нужна ли медицинская справка для получения удостоверения во время военного положения
На время действия военного положения в Украине для обмена и восстановления водительского удостоверения медицинская справка не является обязательной.
Графа о группе крови водителя сейчас также может оставаться незаполненной – это не влияет на действие документа. Именно поэтому при заказе услуги в "Дії" нет графы, куда нужно прикрепить медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами.
Инструкция по обмену или восстановлению водительских прав
Чтобы подать заявление на обмен или восстановление водительского удостоверения в "Дії":
- выделите меню "Услуги" и нажмите "Замена водительского удостоверения" или нажмите значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Заменить удостоверение";
- выберите причину замены документа;
- подтвердите или укажите место регистрации;
- выберите тип удостоверения: цифровое (Е-удостоверение) или пластик+цифровое (обычный формат);
- выберите сервисный центр МВД, где вам будет удобно забрать пластиковый документ;
- подтвердите или укажите ваши контактные данные;
- подпишите заявление;
- оплатите услугу.
Оплатить услугу следует в течение 10 мин после подачи заявки на обмен или восстановление водительского удостоверения, иначе заявление аннулируется.
После оплаты следите за статусом заявки и после изготовления направляйтесь в выбранный сервисный центр МВД, чтобы забрать новое пластиковое удостоверение. Или просто подождите, когда "Дія" пришлет push-сообщение о готовности Е-удостоверения.
Подробнее о Е-удостоверении
Обмен Е-удостоверение на обычное пластиковое водительское удостоверение с его отражением также в "Дії" и Электронном кабинете водителя происходит так же как и обмен обычного на обычное.
Е-удостоверение имеет свои серии и номера, как и бланки физических водительских удостоверений, к которым все привыкли. Украинские водители получили дополнительную опцию в использовании электронных документов. Можно не платить стоимость бланковой продукции.
Напомним, мы сообщали, как обменять водительское удостоверение Украины за рубежом.
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