Обміняти лампи розжарювання на LED вже можна у всіх містах та селищах міського типу

Обміняти лампи розжарювання на LED-лампи вже можна в містах та селищах міського типу по всій країні, окрім Дніпропетровської та Донецької областей, яких включать до програми обміну ламп тільки з 9 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укрпошти ".

За даними прес-служби, з 7 лютого, програма реалізується додатково ще у 1300 міських відділеннях "Укрпошти" (без урахування 900 відділень в обласних центрах, де лампи можна обміняти з 30 січня).

Додатково до 4 млн ламп, які отримали обласні центри, ще близько 6 млн LED-ламп буде розподілено по решті міст та смт. А вже до кінця лютого, попри закриття стаціонарних пунктів, лампи мають надійти й до найменших сіл по всій країні через пересувні відділення "Укрпошти".

За даними "Укрпошти", станом на 7 лютого українці обміняли вже 1,4 млн ламп. Наразі саме столиця лідирує з обміну ламп. Так кияни обміняли вже 244 тис. ламп. Далі йдуть Дніпро - 133 тис., Харків - 94 тис., Львів - 97 тис., а також до міст-лідерів приєднались Запоріжжя та Черкаси, в яких на цей момент зафіксовано вже 90 тис. та 92 тис. обміняних ламп.