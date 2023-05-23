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Обмінники виставили новий курс: скільки коштують долар і євро

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Україна, Вівторок 23 травня 2023 11:40
Обмінники виставили новий курс: скільки коштують долар і євро Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара цього тижня суттєво не змінився. В обмінних пунктах долар подорожчав, тоді як євро подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Середній курс долара по Україні зріс на 5 копійок до 37,65 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 40,95 гривень за євро.

При цьому в обмінних пунктах купують долар у середньому 37,10 гривень, євро 40,25 гривень.

При цьому офіційний фіксований курс не змінюється з липня минулого року та становить 36,5686 гривень за долар. Найближчим часом курс не зміниться, хоч НБУ готує програму лібералізації валютного ринку. Зобов'язання НБУ прописано у Меморандумі з МВФ.

Водночас, офіційний курс євро на 22 травня становить 39,5691 гривень за євро (-0,0292 гривень).

Обмінники виставили новий курс: скільки коштують долар і євро

Нагадаємо, в Україні діють жорсткі валютні обмеження, завдяки яким ситуація на валютному ринку є відносно стабільною. Однак, як зазначають у НБУ, це не може бути приводом для надмірного оптимізму, оскільки війна триває.

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