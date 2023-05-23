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Обменники выставили свежий курс: сколько стоят доллар и евро

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Украина, Вторник 23 мая 2023 11:40
Обменники выставили свежий курс: сколько стоят доллар и евро Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на этой неделе существенно не изменился. В обменных пунктах доллар подорожал, в то время как евро подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс доллара по Украине в продаже вырос на 5 копеек до 37,65 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 40,95 гривен за евро.

При этом в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,10 гривен, евро по 40,25 гривен.

При этом официальный фиксированный курс не меняется с июля прошлого года и составляет 36,5686 гривен за доллар. В ближайшее время курс не изменится, хотя НБУ готовит программу либерализации валютного рынка. Обязательство НБУ прописано в Меморандуме с МВФ.

В то же время официальный курс евро на 22 мая составляет 39,5691 гривен за евро (-0,0292 гривен).

Обменники выставили свежий курс: сколько стоят доллар и евро

Напомним, в Украине действуют жесткие валютные ограничения, благодаря которым ситуация на валютном рынке относительно стабильна. Однако, как отмечают в НБУ, это не может являться поводом для чрезмерного оптимизма, поскольку война продолжается.

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