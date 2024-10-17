Обмінники виставили нові курси валют: скільки коштують долар та євро
Курс долара в обмінних пунктах України є стабільним. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 17 жовтня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 45,45 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривні, євро по 44,75 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,22-41,25 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.
Офіційний курс на 17 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2256 грн за 1 долар (+0,0117 грн).
Курс євро становитиме 44,9132 гривень за 1 євро (-0,0100 грн).
Коментар НБУ
Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, причиною зростання попиту на валюту влітку 2024 стала ситуація на фронті .
"НБУ забезпечує стійкість ринку інструментом інтервенцій, тому ми це відчули на їхньому обсязі, на зростанні попиту і намагалися зрозуміти, що ж відбувається, що впливає та підживлює цю нервозність ринку", - розповів Пишний.
Глава НБУ повідомив, що потім ринок стабілізувався, зокрема завдяки діям Національного банку.
"Наразі ситуація на ринку стійка, присутність Національного банку ефективна, керована гнучкість як інструмент працює", - додав він.