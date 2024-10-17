Обменники выставили новые курсы валют: сколько стоят доллар и евро
Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен. Единая европейская валюта немного подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 17 октября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 45,45 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 44,75 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,22-41,25 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.
Официальный курс на 17 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2256 гривен за 1 доллар (+0,0117 грн).
Курс евро составит 44,9132 гривен за 1 евро (-0,0100 грн).
Комментарий НБУ
Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, причиной роста спроса на валюту летом 2024 года стала ситуация на фронте.
"НБУ обеспечивает устойчивость рынка инструментом интервенций, поэтому мы это почувствовали на их объеме, на росте спроса и пытались понять, что же происходит, что влияет и подпитывает эту нервозность рынка ",- рассказал Пышный.
Глава НБУ сообщил, что затем рынок стабилизировался, в том числе благодаря действиям Национального банка.
"Сейчас ситуация на рынке устойчива, присутствие Национального банка эффективно, управляемая гибкость как инструмент работает", - добавил он.