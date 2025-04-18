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Обмінники підвищили курси валют: скільки коштують долар і євро в Україні

Україна, П'ятниця 18 квітня 2025 10:00
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Обмінники підвищили курси валют: скільки коштують долар і євро в Україні Фото: курс долара зріс на 15 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 18 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 41,55 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 47,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 46,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,42-41,45 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта знову подорожчала до 47 гривень.

Офіційний курс на 18 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3825 гривень за 1 долар (+0,1673 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,0043 гривень за 1 євро (+0,1838 грн). Це близько до максимуму, досягнутого 15 квітня - 47,0271.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри, населення і керівники підприємств поліпшили прогнози щодо курсу. Долар дорожчатиме, але до кінця року не перевищить 45 гривень.

За інформацією НБУ, фінансові аналітики у квітні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 44,75 грн/долар. Поліпшення очікувань зафіксовано вперше з грудня 2023 року.

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