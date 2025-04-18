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Обменники повысили курсы валют: сколько стоят доллар и евро в Украине

Украина, Пятница 18 апреля 2025 10:00
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Обменники повысили курсы валют: сколько стоят доллар и евро в Украине Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 18 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 41,55 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 47,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 46,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,42-41,45 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта снова подорожала до 47 гривен.

Официальный курс на 18 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3825 гривен за 1 доллар (+0,1673 грн).

Официальный курс евро составит 47,0043 гривен за 1 евро (+0,1838 грн). Это близко к максимуму, достигнутому 15 апреля - 47,0271.

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры, население и руководители предприятий улучшили прогнозы по курсу. Доллар будет дорожать, но до конца года не превысит 45 гривен.

По информации НБУ, финансовые аналитики в апреле 2025 года улучшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 44,75 грн/доллар. Улучшение ожиданий зафиксировано впервые с декабря 2023 года.

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