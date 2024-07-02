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Обмінники підвищили курс долара: скільки коштує валюта

Україна, Вівторок 02 липня 2024 10:02
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Обмінники підвищили курс долара: скільки коштує валюта Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України збільшився після подорожчання на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 2 липня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 40,90 гривень, курс євро зріс на 10 копійок 44,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,40 грн, євро по 43,40 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,68-40,70 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) різко підвищив курс долара до гривні.

Офіційний курс на 2 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,6413 грн за 1 долар (+0,1871 грн). Курс євро становитиме 43,6853 гривень за 1 євро (+0,4195 грн).

Курс євро становитиме 43,2658 гривень за 1 євро (-0,0889 грн).

Ситуація на ринку

Статистка НБУ свідчить, що українці у червні скоротили купівлю валюти в банках на 6,1% до 972,3 млн доларів.

З початку року українці купили в банках 5,238 млрд доларів, а готівкова валюта залишається основною формою заощаджень для українців.

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