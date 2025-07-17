Обмінники підняли курс долара вище 42 гривень і знизили курс євро до 49

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 17 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8129 гривень за 1 долар (-0,0082 грн).

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,88-41,91 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,55 гривень, євро по 48,00 гривень.

Станом на ранок 16 липня середній курс продажу долара зріс на 5 копійок до 42,05 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 49,00 гривень.

Курс долар-євро

Долар США зріс до основних світових валют. Євро впав до 1,1625 долара.

Настрій ринку визначався невизначеністю щодо майбутнього глави ФРС Джерома Пауелла в центральному банку. Новини про те, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, звільнить Пауелла, призвели до падіння курсу долара.

Трамп поспішив спростувати ці повідомлення, що викликало зростання долара. Однак він не виключив такої можливості і відновив критику на адресу глави центрального банку за відмову знизити процентні ставки.

Курс євро в Україні залежить тільки від коливань на світових ринках пари долар-євро. На початку липня курс сягав 1,181. Через це курс в обмінниках наблизився до 50 гривень. Зараз курс євро поступово знижується.

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