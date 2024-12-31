Обмінники підняли курс долара перед Новим роком до максимуму

Станом на ранок 31 грудня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 42,50 гривень, курс євро не змінився - 44,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 42,00 гривень, євро по 43,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 42,06-42,09 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. В останній день року долар оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 31 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 42,039 гривень за 1 долар (+0,0987 грн).

Попередній максимум був 24 грудня - 41,9910 грн/долар.

За весь рік курс зріс на 4 гривні (на 10,7%) з 37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року.

Офіційний курс євро становитиме 43,9266 гривень за 1 євро (+0,1787 грн).