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Обмінники підняли курс долара до 42 гривень

Україна, Вівторок 15 липня 2025 10:01
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Обмінники підняли курс долара до 42 гривень Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта стабільна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 15 липня середній курс продажу долара зріс на 5 копійок до 42,00 гривень, курс євро не змінився - 49,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривень, євро по 48,25 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,78-41,81 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 5 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Офіційний курс на 15 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8355 гривень за 1 долар (+0,0513 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,8973 гривень за 1 євро (+0,0557 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, НБУ, вочевидь, почувається комфортно з поточним курсом гривні до долара США та обсягом інтервенцій.

За їхнім прогнозом, НБУ найближчим часом зберігатиме його неподалік від рівня 41,8 грн/долар.

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