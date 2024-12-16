Обмінники підняли курс долара до 42 гривень

Станом на ранок 16 грудня середній курс продажу долара в Україні зріс на 20 копійок до 42,00 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 44,35 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривень, євро по 43,65 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,71-41,74 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 13 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні.

Офіційний курс на 16 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6070 гривень за 1 долар (-0,0518 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,7373 гривень за 1 євро (+0,0331 грн).

Ситуація на ринку

За минулий тиждень НБУ продав на міжбанку понад 1 млрд доларів - максимальний обсяг з кінця травня. З початку року НБУ продав на міжбанку 31,4 млрд доларів.

Раніше в НБУ заявили, що збільшення бюджетних витрат наприкінці року є традиційним сезонним явищем. НБУ очікує збільшення попиту на валюту і готовий компенсувати дефіцит.