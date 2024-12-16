Обмінники підняли курс долара до 42 гривень

Курс долара в обмінних пунктах України різко зріс. Ситуація на міжбанківському валютному ринку змінилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 16 грудня середній курс продажу долара в Україні зріс на 20 копійок до 42,00 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 44,35 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривень, євро по 43,65 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,71-41,74 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 13 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні.
Офіційний курс на 16 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6070 гривень за 1 долар (-0,0518 грн).
Офіційний курс євро становитиме 43,7373 гривень за 1 євро (+0,0331 грн).
За минулий тиждень НБУ продав на міжбанку понад 1 млрд доларів - максимальний обсяг з кінця травня. З початку року НБУ продав на міжбанку 31,4 млрд доларів.
Раніше в НБУ заявили, що збільшення бюджетних витрат наприкінці року є традиційним сезонним явищем. НБУ очікує збільшення попиту на валюту і готовий компенсувати дефіцит.