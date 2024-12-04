Обмінники підняли курс долара до 42 гривень

Курс долара в обмінних пунктах України зростає за стрибком на міжбанку. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривні, євро по 43,70 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,68-41,70 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар оновив історичний максимум другий день поспіль.

Офіційний курс на 4 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6972 грн за 1 долар (+0,0511 грн).

Попередній максим був зафіксований 3 грудня - 41,6461 грн/долар.

З початку року долар подорожчав на 9,8% (з 37,9824 до 31 грудня 2023 року).

Офіційний курс євро становитиме 43,8238 гривень за 1 євро (+0,0996 грн).

Ситуація на ринку

Готівковий курс долара вже сягав позначки 42 гривні наприкінці липня, коли зростав курс долара на міжбанку та офіційний курс. Однак потім НБУ тримав курс стабільним протягом чотирьох місяців у діапазоні 41,00 - 41,30 грн/долар. Зростання курсу долара відновилося наприкінці листопада і поки що триває.

Готівковий курс залежить від міжбанку. Банки продають населенню валюту, куплену у НБУ, додаючи невелику комісію.