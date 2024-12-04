Обменники подняли курс доллара до 42 гривен

Курс доллара в обменных пунктах Украины растет вслед за скачком на межбанке. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, евро по 43,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,68-41,70 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар обновил исторический максимум второй день подряд.

Официальный курс на 4 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,6972 гривен за 1 доллар (+0,0511 грн).

Предыдущий максиму был зафиксирован 3 декабря - 41,6461 грн/доллар.

С начала года доллар подорожал на 9,8% (с 37,9824 на 31 декабря 2023 года).

Официальный курс евро составит 43,8238 гривен за 1 евро (+0,0996 грн).

Ситуация на рынке

Наличный курс доллара уже достигал отметки в 42 гривны в конце июля, когда рос курс доллара на межбанке и официальный курс. Однако затем НБУ держал курс стабильным в течение четырех месяцев в диапазоне 41,00 - 41,30 грн/доллар. Рост курса доллара возобновился в конце ноября и пока продолжается.

Наличный курс полностью зависит от межбанка. Банки продают населению валюту, купленную у НБУ, добавляя небольшую комиссию.