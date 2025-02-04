Обмінники оновили курси валют: скільки коштують долар і євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 4 лютого середній курс продажу долара в Україні не змінився - 41,90 гривень, курс євро впав на 35 копійок до 43,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро по 42,80 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,65-41,70 грн/долар (купівля-продаж) - на 10 копійок нижче порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після того, як минулого тижня він упав до мінімуму за 1,5 місяця.

Офіційний курс на 4 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7908 гривень за 1 долар (+0,0645 грн).

Офіційний курс євро становитиме 42,8627 гривень за 1 євро (-0,4617 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, наприкінці січня 2025 року долар впав до мінімуму за 1,5 місяця. Однак на початку лютого ситуація на валютному ринку України зміниться.

За їхніми даними, минулого тижня Національний банк скористався кращою збалансованістю валютного ринку, отримуючи додаткову підтримку від експортерів, які потребували більшої кількості гривневої ліквідності для сплати податків наприкінці січня.

Однак фактор збільшеної пропозиції валюти зникне на початку місяця, тоді як зросте попит у роздрібному сегменті через відкриття нових лімітів для онлайн-купівлі валюти фізичними особами.

"Тому НБУ доведеться знову послаблювати гривню або істотно нарощувати інтервенції, щоб не допускати різких коливань курсу", - прогнозують аналітики ICU.