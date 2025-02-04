Чому подешевшав долар та чи подорожчає знову: прогноз на цей тиждень

Наприкінці січня 2025 року долара впав до мінімуму за 1,5 місяця. Однак на початку лютого ситуація на валютному ринку України зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU .

Як зазначається в огляді, минулого тижня Національний банк скористався кращою збалансованістю валютного ринку, отримуючи додаткову підтримку від експортерів, які потребували більше гривневої ліквідності для сплати податків наприкінці січня.

Завдяки зменшенню попиту на валюту та збільшенню її продажу НБУ зменшив обсяг інтервенцій минулого тижня на 23% до 582 млн доларів, що є найменшим обсягом із середини листопада. Загалом інтервенції НБУ з продажу валюти в січні склали 3,8 млрд доларів - на 48% більше, ніж у січні минулого року, наголошують аналітики.

За підсумками тижня офіційний курс гривні посилився на 0,5% до 41,73 грн/долар - найміцнішого рівня за півтора місяці. Готівкова вартість долара в системно важливих банках за підсумками тижня зменшилася на 0,4% до 41,6-42,1 грн/долар.

Тож НБУ скоротив інтервенції майже удвічі порівняно з першими тижнями року та нижче середньотижневого показника за весь 2024 рік.



"Однак фактор збільшеної пропозиції валюти зникне на початку місяця, тоді як зросте попит у роздрібному сегменті через відкриття нових лімітів для онлайн-купівлі валюти фізичними особами. Тож НБУ доведеться знову ослаблювати гривню або суттєво нарощувати інтервенції, щоб не допускати різких коливань курсу", - йдеться в огляді.