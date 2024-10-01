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Курс долара зростає другий день поспіль, євро різко подешевшав

Україна, Вівторок 01 жовтня 2024 15:51
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Курс долара зростає другий день поспіль, євро різко подешевшав Фото: курс долара виріс на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 2 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2476 грн за 1 долар (+0,0277 грн).

Курс долара зростає другий день поспіль, євро різко подешевшав

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,7106 гривень за 1 євро (-0,4433 грн).

Курс долара зростає другий день поспіль, євро різко подешевшав

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 9 копійок до 41,28-41,30 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Курс долара зростає другий день поспіль, євро різко подешевшав

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,50 гривень.

Коментар НБУ

Директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський у колонці для РБК-Україна зазначив, що важливе завдання Національного банку – забезпечити стійкість валютного ринку.

За його словами, НБУ докладе зусиль, щоб курс гривні рухався в обидві сторони: не лише послаблювався, а й зміцнювався.

"Також ми зрізаємо загрозливі коливання курсу, а це дає впевненість, що завтра курс не вилетить у відкритий космос, що ситуація контролюється", – сказав він.

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