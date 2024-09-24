Обмінники оновили курси валют: скільки коштують долар та євро

Курс долара в обмінних пунктах України є стабільним. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 24 вересня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 41,75 гривні, курс євро впав на 5 копійок до 46,55 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривні, євро по 45,75 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,42-41,45 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після двох днів зниження.

Офіційний курс на 24 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3567 грн за 1 долар (+0,0086 грн).

Курс євро становитиме 45,9928 гривень за 1 євро (-0,1558 грн).

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій, курс долара наступного року зросте до 44-44,5 гривень.

Експерт нагадав, що уряд закладає у проекті держбюджету-2025 курс 45 гривень. Таким чином, долар, порівняно з цим роком, подорожчає трохи більш ніж на 10%.

"На мою думку, те, що вони закладають, трохи забагато, але не виглядає якось зовсім нереалістично. Я більше схилявся, що середній курс наступного року буде десь у районі 44-44,5. Це виглядає більш досяжно навіть з погляду безпеки НБУ", - зазначив Паращій.