Обменники обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 24 сентября средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,75 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 46,55 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 45,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,42-41,45 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после двух дней снижения.

Официальный курс на 24 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3567 гривен за 1 доллар (+0,0086 грн).

Курс евро составит 45,9928 гривен за 1 евро (-0,1558 грн).

Прогноз курса

Как заявил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, курс доллара в следующем году вырастет до 44-44,5 гривен.

Эксперт напомнил, что правительство закладывает в проекте госбюджета-2025 курс 45 гривен. Таким образом, доллар по сравнению с этим годом подорожает немного более чем на 10%.

"По-моему, то, что они закладывают, немного многовато, но не смотрится как-то совсем нереалистично. Я больше склонялся, что средний курс в следующем году будет где-то в районе 44-44,5. Это выглядит более достижимо даже с точки зрения безопасности НБУ", - отметил Паращий.