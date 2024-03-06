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Обмінники оновили курси валют: скільки коштують долар та євро

Фото: курс долара стабільний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України стабільний другий день поспіль. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 6 березня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 38,60 гривні, курс євро зріс на 5 копійок до 42,05 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,10 гривні, євро по 41,35 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,36 - 38,39 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 6 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,3943 грн за 1 долар (+0,0808 грн). Курс євро становитиме 41,6463 гривень за 1 євро (+0,1030 грн).

Зміни курсу

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у лютому 2024 року впав на 0,6% до 38,34 гривні за долар.

Дані НБУ свідчать, що курс перебуває на рівні березня минулого року.

Нагадаємо, середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік упав на 5,9% до 37,83 гривень. Курс долара впав після зростання протягом 2022 року на 47,7% - з 27,21 до 40,19 грн/долар.

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