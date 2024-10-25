Обмінники оновили курси: скільки коштують долар та євро

Курс долара в обмінних пунктах України не змінився наприкінці тижня. Єдина європейська валюта також є стабільною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 25 жовтня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,50 гривень, курс євро – 45,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 44,40 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,27-41,29 грн/долар (купівля-продаж) - зростає 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 25 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2630 грн за 1 долар (-0,0109 грн.).

Курс євро становитиме 44,5413 гривень за 1 євро (+0,1058 грн).

Коментар НБУ

Як заявив директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, на валютному ринку України в умовах війни та високих витрат уряду на оборону зберігатиметься структурний дефіцит валюти, який покриватиме НБУ із резервів.

Як зазначив Лепушинський, відповідно, поки буде дефіцит бюджету "курс свого рівноважного рівня сам не знайде, тобто все одно потрібне втручання Національного банку".

"У нас постійно буде структурний дефіцит валюти. Поки, швидше за все, у нас така економіка у стані війни та великі витрати бюджету, дефіцит валюти зберігатиметься", – додав банкір.