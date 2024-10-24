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НБУ знижує курс долара другий день поспіль

Україна, Четвер 24 жовтня 2024 15:44
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НБУ знижує курс долара другий день поспіль Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 25 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2630 грн за 1 долар (-0,0109 грн).

НБУ знижує курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,5413 гривень за 1 євро (+0,1058 грн).

НБУ знижує курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 1 копійку до 41,26-41,28 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знижує курс долара другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився на 41,50 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, зараз НБУ проводить політику "керованої гнучкості" курсу. Вона полягає в тому, що курс реагує на те, як змінюється баланс попиту та пропозиції на валютному ринку.

Проте специфіка України полягає в тому, що економіка перебуває під впливом війни. Як зазначив Лепушинський, відповідно, поки буде дефіцит бюджету "курс свого рівноважного рівня сам не знайде, тобто все одно потрібне втручання Національного банку".

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