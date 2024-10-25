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Обменники обновили курсы: сколько стоят доллар и евро

Украина, Пятница 25 октября 2024 10:29
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Обменники обновили курсы: сколько стоят доллар и евро Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины не изменился в конце недели. Единая европейская валюта также стабильна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 25 октября средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,50 гривен, курс евро - 45,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 44,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,27-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) - ростна 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 25 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2630 гривен за 1 доллар (-0,0109 грн).

Курс евро составит 44,5413 гривен за 1 евро (+0,1058 грн).

Комментарий НБУ

Как заявил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, на валютном рынке Украины в условиях войны и высоких расходов правительства на оборону будет сохраняться структурный дефицит валюты, который будет покрывать НБУ из резервов.

Как отметил Лепушинский, соответственно, пока будет дефицит бюджета "курс своего равновесного уровня сам не найдет, то есть все равно нужно вмешательство Национального банка".

"У нас постоянно будет структурный дефицит валюты. Пока, скорее всего, у нас такая экономика в состоянии войны и большие расходы бюджета, дефицит валюты будет сохраняться", – добавил банкир.

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