Обмінники оновили курси: скільки коштують долар та євро

Станом на ранок 15 жовтня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,45 гривні, курс євро впав на 5 копійок до 45,55 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 44,85 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,14-41,19 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження попереднього дня.

Офіційний курс на 15 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1963 грн за 1 долар (+0,0072 грн).

Курс євро становитиме 44,9575 гривень за 1 євро (-0,0663 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, незначні коливання, які відбувалися протягом минулого тижня, будуть збережені.

Проте все ж таки на ринку триватиме, хоч і дуже повільний, але очікуваний процес зростання вартості основних валют, додав банкір.