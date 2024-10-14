НБУ трохи підвищив курс долара, євро впав нижче 45 гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1963 грн за 1 долар (+0,0072 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,9575 гривень за 1 євро (-0,0663 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 41,18-41,20 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,45 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у другій половині жовтня, ситуація на валютному ринку залишатиметься цілком помірною.

Банкір прогнозує, що з 14 по 20 жовтня коридори допустимих валютних змін становитимуть 41,1-41,7 грн/долар та 45-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,9 грн/долар та 45-47 ,5 грн/євро (на готівковому ринку).