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Обмінні пункти знизили курси долара та євро

Україна, Понеділок 14 липня 2025 10:07
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Обмінні пункти знизили курси долара та євро Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 14 липня середній курс продажу долара зріс на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 49,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,25 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,76-41,80 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта впала нижче рівня 49 гривень.

Офіційний курс на 14 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7842 гривень за 1 долар (-0,0390 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,8416 гривень за 1 євро (-0,1334 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, цього тижня головна інтрига на валютному ринку полягатиме в курсових змінах євро. Долар в Україні залишатиметься стабільним.

За оцінками банкіра, основні коливання курсу євро відбуватимуться в діапазоні 48,5-49,5 грн, проте цілком можливі нові тимчасові сплески курсу євро за 49,5 грн, проте з обов'язковим поверненням до попереднього коридору.

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