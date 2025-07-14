Обмінні пункти знизили курси долара та євро

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 14 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7842 гривень за 1 долар (-0,0390 грн).

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта впала нижче рівня 49 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,76-41,80 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,25 гривень.

Станом на ранок 14 липня середній курс продажу долара зріс на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 49,25 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, цього тижня головна інтрига на валютному ринку полягатиме в курсових змінах євро. Долар в Україні залишатиметься стабільним.

За оцінками банкіра, основні коливання курсу євро відбуватимуться в діапазоні 48,5-49,5 грн, проте цілком можливі нові тимчасові сплески курсу євро за 49,5 грн, проте з обов'язковим поверненням до попереднього коридору.

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