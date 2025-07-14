Обменные пункты снизили курсы доллара и евро
Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 14 июля средний курс продажи доллара вырос на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 49,25 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,25 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,76-41,80 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта упала ниже уровня 49 гривен.
Официальный курс на 14 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7842 гривен за 1 доллар (-0,0390 грн).
Официальный курс евро составит 48,8416 гривен за 1 евро (-0,1334 грн).
Прогноз курса
Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, на этой неделе главная интрига на валютном рынке будет заключаться в курсовых изменениях евро. Доллар в Украине будет оставаться стабильным.
По оценкам банкира, основные колебания курса евро будут происходить в диапазоне 48,5-49,5 грн, однако вполне возможны новые временные всплески курса евро за 49,5 грн, однако с обязательным возвращением к предыдущему коридору.
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