Обмінні пункти знизили курси долара та євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 10 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7745 гривень за 1 долар (-0,0717 грн).

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,79-41,81 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,50 гривень.

Станом на ранок 10 липня середній курс продажу долара впав на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 49,35 гривень.

Готівковий курс

За даними НБУ, середньозважений курс продажу готівкового долара в банках України в червні 2025 року зріс на 0,2% до 41,61 гривень. За рік долар подорожчав на 1,9%. А з початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 46,0%.

При цьому в червні українці знизили інтерес до доларів і переключилися на євро. Чиста купівля доларів становила в червні 44 млн доларів, тоді як євро - 276 млн у доларовому еквіваленті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.