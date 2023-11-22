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Обмінні пункти оновили курси валют: скільки коштують долар та євро

Фото: курс долара стабілізувався (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 22 листопада середній курс долара в Україні не змінився - 37,75 гривні, курс євро зріс на 5 копійок до 41,10 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,25 гривні, євро по 40,40 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,10 -36,12 (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив офіційний курс долара менш як на 1 копійку. Долар дешевшає п'ятий день поспіль.

Офіційний курс на 22 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,0453 грн. за 1 долар (-0,0043 грн).

Курс євро становитиме 39,466 гривень за 1 євро (+0,0674 грн).

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри та населення чекають на долар дорожчий за 40 гривень протягом наступних 12 місяців.

За даними НБУ, фінансові аналітики у жовтні 2023 року прогнозують курс на рівні 40,36 грн/долар.

Населення чекає на курс 40,43 грн/долар. Крім того, банкіри прогнозують курс протягом наступних 12 місяців на рівні 41,16 грн/долар

Кабінет міністрів у проекті держбюджету на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар.

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