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Обмін в'язнями між РФ та Заходом. Політолог пояснив, в чому вигода для Туреччини

Україна, Четвер 01 серпня 2024 22:48
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Обмін в'язнями між РФ та Заходом. Політолог пояснив, в чому вигода для Туреччини Фото: обмін в'язнями проходив за посередництва Туреччини (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Левицький
Експерт: Володимир Фесенко

Сьогоднішній на території аеропорту Анкари пройшов обмін ув'язненими між Росією та кількома західними державами. Обмін відбувся за посередництва Туреччини.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив політолог Володимира Фесенка.

Фесенко зауважив, що цей обмін в черговий раз показав ефективність Туреччини та її лідера Реджепа Таїпа Ердогана в ролі посередника у переговорах з Росією.

"Ердоган в черговий раз продемонстрував, що він найбільш ефективний посередник в різних складних перемовинах між Росією і Заходом або між Росією та Україною. Тому ставки Ердогана як посередника в майбутніх мирних переговорах зростають", - зауважив політолог.

Мало того, на думку Фесенка, Туреччина є унікальною країною, яка має не просто дружні, а партнерські стосунки з обома воюючими державами.

Це, за його словами, дає їй перевагу у питанні посередництва, оскільки Туреччина є більш нейтральною, ніж, наприклад, Китай, який скоріше є російським "секундантом", ніж посередником.

"Проте, це ще не гарантує, що саме Туреччина буде посередником, але оцей обмін підтвердив, що у Туреччини вже є такий вагомий досвід і конкретні результати. Тому її шанс на роль посередника зростає", - підсумував Фесенко.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією й Білоруссю з одного боку та США та Німеччиною з іншого. Загалом країни обміняли 24 ув'язнених.

Детальніше про сьогоднішній обмін та про те, чи наблизив він якось закінчення війни в Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Раніше ми повідомляли, що в мережу вже з'явилося відео обміну в'язнями між Росією та Заходом в аеропорту Туреччини.

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