Обмен заключенными между РФ и Западом. Политолог объяснил, в чем выгода для Турции

Сегодня на территории аэропорта Анкары прошел обмен заключенными между Россией и несколькими западными государствами. Обмен состоялся при посредничестве Турции.

Фесенко отметил, что этот обмен в очередной раз показал эффективность Турции и ее лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в роли посредника в переговорах с Россией.

"Эрдоган в очередной раз продемонстрировал, что он наиболее эффективный посредник в различных сложных переговорах между Россией и Западом или между Россией и Украиной. Поэтому ставки Эрдогана как посредника в будущих мирных переговорах растут", - отметил политолог.

Мало того, по мнению Фесенко, Турция является уникальной страной, которая имеет не просто дружеские, а партнерские отношения с обеими воюющими государствами.

Это, по его словам, дает ей преимущество в вопросе посредничества, поскольку Турция является более нейтральной, чем, например, Китай, который скорее является российским "секундантом", чем посредником.

"Однако, это еще не гарантирует, что именно Турция будет посредником, но этот обмен подтвердил, что у Турции уже есть такой весомый опыт и конкретные результаты. Поэтому ее шанс на роль посредника растет", - подытожил Фесенко.