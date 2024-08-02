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У партії Шольца заговорили про переговори з РФ після обміну в'язнями

Фото: Саскія Ескен, лідер СДПН (flickr by PES Communications)
Автор: Іван Носальський

Обмін ув'язненими між Росією, Німеччиною та США свідчить, що з російським агресором нібито можна вести переговори.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю ntv заявила лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен.

"Це великий успіх дипломатії, що тепер стало можливим звільнити багатьох німецьких та інших західноєвропейських та західних громадян з в'язниць у Росії", - розповіла Ексен.

Водночас, як зазначила чиновниця, рішення про звільнення кілера Вадима Красікова було непростим. Але воно дозволило забезпечити свободу та безпеку для багатьох людей.

"У будь-якому випадку, угода показує, що можна вести переговори, вступати в переговори з російською державою, навіть з російським агресором, з питань, де він теж має свої інтереси", - вважає лідер партії СДПН.

Вона наголосила, що зрештою метою є досягнення миру. Але до цього необхідно створити такі умови, за яких Росія "буде готова розмовляти".

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 1 серпня, Німеччина, США та Росія провели великий обмін ув'язненими. У його ході Росії, зокрема, вдалося повернути кілера з ФСБ Вадима Красікова, агента Головного розвідувального управління та інших розвідників.

При цьому в США повернули журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, колишнього морпіха Пола Вілана і не лише.

За інформацією Reuters, переговори між Росією та Заходом щодо обміну ув'язненими тривали протягом двох років.

Більш детально про обмін - у матеріалі РБК-Україна.

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