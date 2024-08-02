У партії Шольца заговорили про переговори з РФ після обміну в'язнями

"Це великий успіх дипломатії, що тепер стало можливим звільнити багатьох німецьких та інших західноєвропейських та західних громадян з в'язниць у Росії", - розповіла Ексен.

Водночас, як зазначила чиновниця, рішення про звільнення кілера Вадима Красікова було непростим. Але воно дозволило забезпечити свободу та безпеку для багатьох людей.

"У будь-якому випадку, угода показує, що можна вести переговори, вступати в переговори з російською державою, навіть з російським агресором, з питань, де він теж має свої інтереси", - вважає лідер партії СДПН.

Вона наголосила, що зрештою метою є досягнення миру. Але до цього необхідно створити такі умови, за яких Росія "буде готова розмовляти".