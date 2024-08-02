RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В партии Шольца заговорили о переговорах с РФ после обмена заключенными

Фото: Саския Эскен, лидер СДПГ (flickr by PES Communications)
Автор: Иван Носальский

Обмен заключенными между Россией, Германией и США свидетельствует о том, что с российским агрессором якобы можно вести переговоры.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью ntv заявила лидер Социал-демократической партии Германии Саския Эскен.

"Это большой успех дипломатии, что теперь стало возможным освободить многих немецких и других западноевропейских и западных граждан из тюрем в России", - рассказала Эксен. 

В то же время, как отметила чиновница, решение об освобождении киллера Вадима Красикова было непростым. Но оно позволило обеспечить свободу и безопасность для многих людей.

"В любом случае, сделка показывает, что можно вести переговоры, вступать в переговоры с российским государством, даже с российским агрессором, по вопросам, где у него тоже есть свои интересы", - считает лидер партии СДПГ. 

Она подчеркнула, что в конечном итоге целью является достижение мира. Но до этого необходимо создать такие условия, при которых Россия "будет готова разговаривать". 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 1 августа, Германия, США и Россия провели большой обмен заключенными. В его ходе России, в частности, удалось вернуть киллера из ФСБ Вадима Красикова, агента Главного разведывательного управления и других разведчиков.

При этом в США вернули журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морпеха Пола Уилана и не только.

По информации Reuters, переговоры между Россией и Западом об обмене заключенными продолжались в течение двух лет.

Более детально об обмене - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине