У партії Шольца заговорили про переговори з РФ після обміну в'язнями
Обмін ув'язненими між Росією, Німеччиною та США свідчить, що з російським агресором нібито можна вести переговори.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю ntv заявила лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен.
"Це великий успіх дипломатії, що тепер стало можливим звільнити багатьох німецьких та інших західноєвропейських та західних громадян з в'язниць у Росії", - розповіла Ексен.
Водночас, як зазначила чиновниця, рішення про звільнення кілера Вадима Красікова було непростим. Але воно дозволило забезпечити свободу та безпеку для багатьох людей.
"У будь-якому випадку, угода показує, що можна вести переговори, вступати в переговори з російською державою, навіть з російським агресором, з питань, де він теж має свої інтереси", - вважає лідер партії СДПН.
Вона наголосила, що зрештою метою є досягнення миру. Але до цього необхідно створити такі умови, за яких Росія "буде готова розмовляти".
Що передувало
Нагадаємо, вчора, 1 серпня, Німеччина, США та Росія провели великий обмін ув'язненими. У його ході Росії, зокрема, вдалося повернути кілера з ФСБ Вадима Красікова, агента Головного розвідувального управління та інших розвідників.
При цьому в США повернули журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, колишнього морпіха Пола Вілана і не лише.
За інформацією Reuters, переговори між Росією та Заходом щодо обміну ув'язненими тривали протягом двох років.
Більш детально про обмін - у матеріалі РБК-Україна.
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