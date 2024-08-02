В партии Шольца заговорили о переговорах с РФ после обмена заключенными

Обмен заключенными между Россией, Германией и США свидетельствует о том, что с российским агрессором якобы можно вести переговоры.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью ntv заявила лидер Социал-демократической партии Германии Саския Эскен.

"Это большой успех дипломатии, что теперь стало возможным освободить многих немецких и других западноевропейских и западных граждан из тюрем в России", - рассказала Эксен.

В то же время, как отметила чиновница, решение об освобождении киллера Вадима Красикова было непростым. Но оно позволило обеспечить свободу и безопасность для многих людей.

"В любом случае, сделка показывает, что можно вести переговоры, вступать в переговоры с российским государством, даже с российским агрессором, по вопросам, где у него тоже есть свои интересы", - считает лидер партии СДПГ.

Она подчеркнула, что в конечном итоге целью является достижение мира. Но до этого необходимо создать такие условия, при которых Россия "будет готова разговаривать".