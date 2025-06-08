Обмін тілами загиблих між Україною та РФ може початися наступного тижня, - Буданов

Він наголосив, що Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу з боку РФ. Буданов заявив, що питання про те кого, коли і як міняти - не має бути чиїмось одноосібним рішенням, а тиск і маніпуляції тут неприпустимі.

"Особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні. Тим паче, на велике свято Трійці, яке ми сьогодні відзначаємо", - зазначив Буданов.

За словами керівника ГУР, Координаційний штаб працює над організацією обміну, який базується на досягнутих у Стамбулі домовленостях.

"Початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок. Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога", - додав він.