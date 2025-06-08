Обмін тілами загиблих між Україною та РФ може початися наступного тижня, - Буданов

Початок обміну тілами загиблих військових між Україною та РФ заплановано на наступний тиждень. Україна продовжує готувати обмін, попри тиск Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в Telegram.
Він наголосив, що Україна стикається з інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу з боку РФ. Буданов заявив, що питання про те кого, коли і як міняти - не має бути чиїмось одноосібним рішенням, а тиск і маніпуляції тут неприпустимі.
"Особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні. Тим паче, на велике свято Трійці, яке ми сьогодні відзначаємо", - зазначив Буданов.
За словами керівника ГУР, Координаційний штаб працює над організацією обміну, який базується на досягнутих у Стамбулі домовленостях.
"Початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок. Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога", - додав він.
Нагадаємо, що на переговорах у Стамбулі 2 червня делегації України та РФ домовилися про другий масштабний обмін полоненими. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що домовилися про обмін усіх важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також усіх військових віком від 18 до 25 років.
Крім того, Україна та РФ узгодили повернення 6 тисяч тіл загиблих солдатів із кожного боку. Також Україна передала росіянам список кількох сотень дітей, які були депортовані до Росії.
Проте Росія вже неодноразово заявляла про нібито початок передачі тіл загиблих і звинувачувала Україну і "перенесенні" обміну. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголошували, що російські заяви - це фейк.
Там зазначили, що Україна подала списки на обмін, сформовані відповідно до домовленостей. Але списки, які передала РФ, не відповідають узгодженому підходу. Щодо репатріації тіл, то дата проведення обміну тілами не була узгоджена.
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