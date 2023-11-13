Обмін старих та зношених доларів: у НБУ розповіли про ситуацію

Національний банк України змінив нормативні акти та надав роз'яснення банкам та фінансовим компаніям після виникнення проблем з обміном "старих" та зношених доларів навесні 2023 року. Ситуацію вдалося стабілізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив заступник голови НБУ Олексій Шабан в інтерв’ю виданню The Page .

"Ми вважаємо, що ринкових передумов для виникнення цієї кризи не було. Було бажання окремих людей та деяких сил створити ажіотаж та нажитися на ньому. Нацбанк оперативно зреагував. Ми вилучили зі своїх нормативних актів норми, які встановлюють ознаки незначної зношеності банкнот. Відкрили гарячу лінію для споживачів", - сказав він.

Як наголосив Шабан, банкам та небанківським установам під час валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території іноземної держави.

НБУ провів кілька зустрічей із банками та небанківськими фінансовими установами, які займаються обміном готівкової валюти. "Донесли до них свою позицію, що не можуть бути різні курси для обміну банкнот різних років випуску. Що касир банку чи обміннику не може "на око" оцінювати платоспроможність банкнот. Справжність банкнот іноземної валюти підтверджується за допомогою лічильників, сортувальників та детекторів банкнот, які, зокрема, забезпечують контроль ультрафіолетового, інфрачервоного та магнітного захисту", - розповів Шабан.

Також НБУ переконав великі банки провести роботу з міжнародними операторами на ринку банкнот, щоб завозити більше валютної готівки та налагодити процеси щодо прийому значно пошкоджених банкнот іноземної валюти з України на інкасо. "Все це дозволило стабілізувати ситуацію", - констатував заступник голови НБУ.

Зношені та старі долари

Нагадаємо, у травні в Україні виникла проблема додаткових комісій банків та обмінних пунктів, які вони встановлюють за прийом нібито зношених доларових купюр або банкнот попередніх років випуску.

НБУ запровадив низку заходів для вирішення проблеми. Зокрема, голова НБУ Андрій Пишний заявив, що регулятор штрафуватиме і позбавлятиме ліцензій обмінні пункти за невиконання вимог.

Він нагадав, що НБУ повністю прибрав людський фактор, заборонивши банкам та небанківським фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот. Це означає, що касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот або їхній стан і відмовляти у скоєнні валютно-обмінної операції.

Пишний також заявив, що неприпустимо вимагати додаткової комісії за обмін доларів попередніх років випуску.