Обмін полоненими: СБУ показала ексклюзивне відео

Служба безпеки України показала ексклюзивне відео з обміном полоненими, який відбувся 23 липня з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ .

"Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського", - ідеться у заяві.

В СБУ процитували слова президента України Володимира Зеленського про те, що держава розраховує на повноцінну реалізацію домовленості з гуманітарних питань, які були досягнуті на зустрічі в Стамбулі.

"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави", - підсумували в СБУ.