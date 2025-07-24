Обмен пленными: СБУ показала эксклюзивное видео
Служба безопасности Украины показала эксклюзивное видео с обменом пленными, который состоялся 23 июля с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"Сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по обращению с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Украины Владимира Зеленского", - сказано в заявлении.
В СБУ процитировали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что государство рассчитывает на полноценную реализацию договоренности по гуманитарным вопросам, которые были достигнуты на встрече в Стамбуле.
"Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства", - подытожили в СБУ.
Обмен пленными между Украиной и РФ 23 июля
Напомним, Украина и Россия провели новый этап обмена пленными, который является уже девятым в рамках предыдущих договоренностей в Стамбуле.
Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники. За все этапы последних стамбульских договоренностей возвращены более тысячи украинцев.
По словам главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, возвращены воины, которые длительное время содержались в жестких условиях и нуждались в неотложной медицинской помощи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram