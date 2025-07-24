Обмен пленными: СБУ показала эксклюзивное видео

Служба безопасности Украины показала эксклюзивное видео с обменом пленными, который состоялся 23 июля с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ .

"Сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по обращению с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Украины Владимира Зеленского", - сказано в заявлении.

В СБУ процитировали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что государство рассчитывает на полноценную реализацию договоренности по гуманитарным вопросам, которые были достигнуты на встрече в Стамбуле.

"Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства", - подытожили в СБУ.