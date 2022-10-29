Обмін полоненими: з початку вторгнення РФ звільнили понад 1000 українців

З початку повномасштабного російського вторгнення з полону звільнено понад тисячу громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Андрія Юсова на телемарафоні.
"Факти такі, що станом на сьогодні вже понад тисячу українців повернулися з російського полону з початку повномасштабного вторгнення. І це вже майже 30 обмінів, які провели... Робота продовжується. Повірте, наступні обміни плануються як у контексті всіх на всіх, так і окремі обміни", - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні пройшов черговий обмін полоненими, внаслідок якого українська сторона звільнила 52 особи, серед них бійці Нацгвардії, прикордонники, бійці ВМС та інші.
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