Обмін полоненими між Україною та Росією відбувався на території чотирьох країн

"Остаточна частина обміну пройшла безпосередньо в Анкарі. А взагалі все відбувалося у чотирьох країнах. З самого ранку ми координували, в Ер-Ріяді ми змогли забрати 10 захисників, які представляли наших партнерів", - зазначив Єрмак.

За його словами, обмін британських військовополонених показав, що Україна навіть у такий час ставиться з великою повагою до країн-союзників, громадяни яких допомагають захищати нашу країну на фронті.

Також Єрмак додав, що обмін військовополонених відбувався у Чернігівській області.

При цьому начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що один із етапів обміну відбувався у Польщі.