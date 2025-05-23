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Обмін полоненими "1000 на 1000" між Україною та РФ триватиме три дні, - джерела

П'ятниця 23 травня 2025 15:32
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Обмін полоненими "1000 на 1000" між Україною та РФ триватиме три дні, - джерела Ілюстративне фото: Україна та Росія проводять великий обмін полоненими (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Україна і Росія проводять найбільший від початку війни обмін полоненими. Він триватиме кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та Financial Times.

Співрозмовники РБК-Україна зазначили, що обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" проведуть за три дні.

Водночас FT із посиланням на неназваних українських чиновників стверджує, що обмінюють переважно військових, але додому повернуться і цивільні.

Також одне з джерел FT стверджує, що Росія не захотіла відпускати будь-яких своїх "високопоставлених ув'язнених".

Обмін полоненими між Україною та Росією

Нагадаємо, Україна і Росія домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" під час переговорів у Стамбулі. Це був ключовий результат зустрічі делегацій двох країн.

Учора, 22 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна отримала від Росії списки імен на обмін.

При цьому заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна розповів, що Україна також передала Росії такий список імен.

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 23 травня, написав, що великий обмін полоненими між Україною і РФ вже завершився. Але джерела РБК-Україна спростували таку заяву. За їхніми словами, обмін триває.

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