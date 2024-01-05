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Обмін полонених. Росія здебільшого отримує своїх колишніх в'язнів, - Коордштаб

Росія, П'ятниця 05 січня 2024 20:33
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Обмін полонених. Росія здебільшого отримує своїх колишніх в'язнів, - Коордштаб Фото: иРосія здебільшого отримує своїх колишніх в'язнів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час російсько-українського обміну полоненими Росія здебільшого отримує своїх колишніх в'язнів.

Про це розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Більшість тих російських військовослужбовців, які потрапляють у полон - це ті, хто воює на передньому краї. Росія, як ми знаємо, кидає туди дуже багато колишніх в’язнів, які підписали контракти з Міністерством оборони РФ", - сказав він.

Яценко також зауважив, що в українських таборах для військовополонених перебувають "досить багато" окупантів з підрозділів "Шторм-Z" і різних так званих приватних військових компаній.

"Логічно, що більшість тих, кого ми віддаємо це колишній російські в’язні", - сказав він.

Обмін полоненими 3 січня

Нагадаємо, що 3 січня між Україною та Росією пройшов найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Україні вдалося повернути додому 230 захисників

Цей обмін полоненими пройшов після тривалої паузи. Росія довго блокувала процес обміну. Зазначимо, що це вже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та перший у 2024 році. Наразі Україні вдалося повернути додому 2828 захисників.

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