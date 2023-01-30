Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція

Українці можуть безкоштовно обміняти п'ять старих лампочок розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Це можна зробити через "Дію", подавши відповідну заявку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінцифри.
За інформацією відомства, обміняти лампочки через застосунок держпослуг можна за таким алгоритмом:
У Мінцифри пояснюють, якщо немає можливості замовити обмін через "Дію", можна прийти у відділення "Укрпошти" і там отримати лампочки. Для цього треба з собою взяти паспорт, податковий номер та лампи.
"Перші партії ламп надійдуть до обласних центрів (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя). А також - до Краматорська, Покровська і Кривого Рогу. До кінця лютого LED-лампи мають надійти в інші населені пункти України", - додають в Мінцифри.
Нагадаємо, раніше уряд України вирішив запустити програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи і вона триватиме протягом року.
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