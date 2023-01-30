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Обмен лампочек через "Дію". Как подать заявку: пошаговая инструкция

Фото: опубликована пошаговая инструкция по обмену лампочек через "Дію" (freepik.com)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцы могут бесплатно обменять пять старых лампочек накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Это можно сделать через "Дію", подав соответствующую заявку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минцифры.

Как подать заявку

По информации ведомства, обменять лампочки через приложение госуслуг можно по следующему алгоритму:

  • авторизуйтесь в "Дія" удобным способом,
  • нажмите в меню "Услуги" и выберите "Обмен лампочек",
  • после чего укажите: контактный номер телефона, отделение "Укрпочты", в котором хотите забрать лампочки, тип и количество светодиодных ламп, которые хотите получить (например: 3 типа Е14, 2 типа Е27),
  • после подтверждения заявления лампы будут храниться в отделении "Укрпочты" 5 дней.

Если приложения "Дія" нет?

В Минцифре объясняют, если нет возможности заказать обмен через "Дію", можно прийти в отделение "Укрпочты" и получить лампочки. Для этого нужно с собой взять паспорт, налоговый номер и лампы.

"Первые партии ламп поступят в областные центры (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска, Симферополя и города Севастополя). А также - в Краматорск, Покровск и Кривой Рог. До конца февраля LED-лампы должны поступить в другие населенные пункты Украины", - добавляют в Минцифре.

Напомним, ранее правительство Украины решило запустить программу бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы и она продлится в течение года.

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